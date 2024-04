Scatto Champions dell’Atalanta | 2-0 all’Empoli con Pasalic e Lookman - nel mirino Roma e Bologna

Ademola Lookman e quell’impronta che dovrà ritornare a dare alla sua Atalanta : cominciando da domenica contro il Bologna Per grandi match ci vogliono sempre grandi campioni, e l’ Atalanta domenica sera contro il Bologna in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions ... Continua a leggere>>

Bergamo, 2 marzo 2024 – Quello di domenica pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna è un vero spareggio per la Champions , per il quarto posto. Nerazzurri quinti con 46, rossoblu quarti con 48: la Dea cerca la vittoria per il sorpasso che lascerebbe tutto apertissimo, gli ... Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli 2-0: Pasalic e lookman trascinano Gasperini - BERGAMO - Grazie ad un calcio di rigore di Pasalic e ad un gol di lookman, l'Atalanta batte l'Empoli 2-0 e guadagna tre punti importantissimi nella corsa champions, I nerazzurri si portano a meno due ...

L'Atalanta non si ferma più: 2-0 all'Empoli e quinto posto più vicino - Pasalic e lookman mettono la firma su una settimana perfetta che è valsa l'accesso alla finale di Coppa Italia. I nerazzurri archiviano la pratica Empoli e accorciano sul quinto post, distante solo du ...

Pagelle di Atalanta-Empoli 2-0: Pasalic e lookman firmano il successo. Pezzella e Luperto i flop - Tre punti per la champions. Nella 34a giornata di Serie A, l’Atalanta si rimette in pista per l’Europa, approfittando anche della mancata vittoria della Roma a Napoli. I bergamaschi segnano un gol per ...

