Atalanta-Bologna sfida Champions. Servono i gol di Lookman e Scamacca

(Di sabato 2 marzo 2024) Ora l’aspetta i gol dei suoi bomber dopo averli trovati dai trequartisti e dalle seconde punte. Nell’exploit che ha portato i nerazzurri da dicembre a fine febbraio a risalire dal nono al quinto posto sono mancati, per diverse ragioni, i gol degli attaccanti più attesi, quelli da teorica doppia cifra stagionale: da Ademola, cannoniere lo scorso con 14 gol, a Gianluca, acquistato in estate dal West Ham per 25 milioni, fino al El Bilal Toure’, comprato dall’Almeria per 28 milioni e fuori fino a gennaio per un grave infortunio muscolare. A spingere la Dea in questi ultimi tre mesi sono stati i gol dei difensori, degli esterni, dei centrocampisti, delle sue stelle Koopmeiners e De Ketelaere, entrambi a 10 gol, e di giocatori che partivano indietro nelle graduatorie come Muriel, che ha segnato 4 gol a dicembre, ...