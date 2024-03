Atalanta-Bologna | lo spareggio Champions è servito Gasp rilancia Lookman | si rivede De Roon

(Di sabato 2 marzo 2024) Bergamo, 2 marzo 2024 – Quello di domenica pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium traè un veroper la, per il quarto posto. Nerazzurri quinti con 46, rossoblu quarti con 48: la Dea cerca la vittoria per il sorpasso che lascerebbe tutto apertissimo, gli emiliani un colpaccio che li proietterebbe a più cinque dai bergamaschi.favorita perché reduce al Gewiss da una striscia stellare di otto successi casalinghi consecutivi dal 9 dicembre (sette in campionato e uno in Coppa Italia) con 24 gol realizzati, una media di tre esatti a gara. Attenzione però alche nel 2023 ad aprile vinse a Bergamo per 2-0 con reti di Sansone e Zirkzee e a dicembre si è imposta 1-0 al Dall’Ara con gol di Ferguson. Bergamaschi al completo ...

Thiago Motta , allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l’Atalanta Thiago Motta , allenatore del Bologna, ... (calcionews24)

Gazzetta – Bologna sogna con Zirkzee, e ora va in nazionale. E anche Gullit benedice: Non fa molto per arrivare al posto giusto, ma c’è sempre. È speciale per un attaccante". E allora il Bologna se lo gode, sapendo che in questa lotta Champions Joshua sarà determinante. Il futuro è ...tuttobolognaweb

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, la crescita di Dybala (27^ giornata, 1 marzo 2024): Restano ancorati a 9 gol gli altri, per esempio Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini che hanno spinto il Bologna al quarto posto e a sognare ... e infatti proprio dal dischetto ha consentito ...ilsussidiario

Verso Atalanta-Bologna il Gewiss Stadium come il Dall’Ara: Non sarà facile fare punti al Gewiss Stadium esattamente come è difficile per le altre fare punti al Dall'Ara.tuttobolognaweb