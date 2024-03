Atalanta | serve il miglior Lookman per la Champions | la punta di diamante nerazzurra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ademolae quell’impronta che dovrà ritornare a dare alla sua: cominciando da domenica contro il Bologna Per grandi match ci vogliono sempre grandi campioni, e l’domenica sera contro il Bologna in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per laLeague occorre il ritorno a pieno regime di Ademola: ladiper alzare il livello di una squadra con grande voglia di riscatto. In questa stagioneha raggiunto il cosiddetto salto di qualità, non solo confermandosi come qualità fatta a calciatore, ma anche come costruttore e uomo squadra arrivando anche a prendersi i palloni nella propria metacampo. La sua volata in Coppa d’Africa (dove è stato grande ...