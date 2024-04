Santoro - Pedicini MET | Non ci interessano le firme di Cuffaro né il soccorso di De Luca

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Nuova tappa nella città catanese per il giornalista. Si moltiplicano gli incontri in Sicilia per Pace terra Dignità, che punta a terminare la raccolta nell’isola. “Siamo a 80mila firme ma è necessario l’aiuto dei siciliani per raggiungere le firme utili nella ...

Michele Santoro ha deciso di denunciare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per non aver provveduto “agli adempimenti previsti dalla legge elettorale per agevolare la raccolta delle firme” per Pace Terra Dignità, la lista pacifista che l’ex conduttore tv guida in vista delle elezioni europee. ...

SASSARI – Ieri a Sassari, oggi a Nuoro e Cagliari. È iniziato dal nord Sardegna il tour nell’isola di Michele Santoro per raccogliere le firme necessarie a presentare la sua lista “pace, Terra, Dignità” alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Ieri pomeriggio il giornalista, già eletto al ...

“Non corro, ma sarò vicina a Michele Santoro e mi impegnerò nel suo movimento a favore della pace“. A parlare è Jo Squillo, conduttrice tv, cantautrice e attivista, celebre – tra le altre cose – per il successo Siamo donne che portò al Festival di Sanremo del 1991 insieme a Sabrina Salerno. ...

“Non viviamo il M5s o Sinistra italiana come antagonisti o concorrenti, ma è evidente che rappresentiamo un punto di vista molto radicale sul tema della pace. Sulla vicenda degli Houthi nel Mar Rosso, per noi sarebbe difficile votare, come hanno fatto i 5 Stelle, questa missione, non ci basta che ...

