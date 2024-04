Santoro | “La parola pace è oggi censurata”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 aprile 2024) SASSARI – Ieri a Sassari,a Nuoro e Cagliari. È iniziato dal nord Sardegna il tour nell’isola di Micheleper raccogliere le firme necessarie a presentare la sua lista “, Terra, Dignità” alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Ieri pomeriggio il giornalista, già eletto al Parlamento europeo nel 2004, ha fatto tappa a Sassari, nella centrale piazza Castello, per spiegare le ragioni della sua iniziativa e raccogliere le 75mila firme necessarie, 15mila in ogni circoscrizione: “La settimana scorsa abbiamo raccolto più di 40mila firme, che sono oltre la metà di quelle necessarie”, spiega. “La raccolta procede bene, anche se ci sono zone in cui è più difficile, perché questa è una legge assurda, che è stata fatta apposta per penalizzare le nuove formazioni – aggiunge – Molti Comuni, anche di ...