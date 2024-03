Santoro presenta le liste per le Europee | “Noi ‘disertori’ | questa sfida è una campagna per la pace Vogliamo riportare alle urne chi non vota”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Nonrifondare la sinistra. Noi ci consideriamo insieme a tanti amici candidati nella lista ‘Terra Dignità’ come ‘disertori‘, nel senso che dava Don Tonino Bello, ovvero ‘non belligeranti’, persone che non credono nella guerra come soluzione. Affrontiamocome unala“. A rivendicarlo il giornalista Michele, che a Roma hato insieme all’ex parlamentare di Sinistra indipendente 93enne Raniero La Ve all’ex deputata M5s Marta Grande i candidati delledel movimento pacifista per le prossime Elezionie La Vsaranno capofila, insieme alla giornalista Benedetta Sabene, di ...