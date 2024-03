Santoro presenta le liste “Pace Terra Dignità” | “M5s? Non è antagonista | ma per noi sarebbe difficile votare la missione in Mar Rosso”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Non viviamo ilo Sinistra italiana come antagonisti o concorrenti, ma è evidente che rappresentiamo un punto di vista molto radicale sul tema della. Sulla vicenda degli Houthi nel Mar, per noi, come hanno fatto i 5 Stelle, questa, non ci basta che si dica che sia ‘difensiva’. Per noi è unamilitare, che schiera le forze armate italiane accanto a quelle dello Stato di Israele”. Ad attaccare è Michele, nel giorno dellazione delledi ‘’ in vista delle elezioni Europee, ricordando il voto quasi unanime in Aula (con l’unica eccezione di Alleanza Verdi ...