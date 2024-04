Rugby Rovigo vince facile con Vicenza e chiude la regular season al secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024. Una giornata calda accoglie al Battaglini dil’ultima giornata di, con la Femi Czche ospita, il già retrocesso Rangers. I rossoblù mettono in campo subito il proprio ritmo di gioco e sotto il forte sole dell’ultima giornata di campionato lasegna la prima marcatura al 7’ con Vaccari: Sperandio trova un varco nella difesa degli ospiti con un lungo passaggio apre l’ovale all’ala a Vaccari che vola in mezzo ai pali. Dogliani aggiunge i due punti della trasformazione, 7-0. Al 16’risale nuovamente il campo, Uncini macina metri, serie di pick and go e Bazan Vélez va a schiacciare la seconda marcatura di giornata. Dogliani converte, 14-0. ...