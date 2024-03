Rugby | Rovigo vince il Derby d’Italia del terzultimo turno della Serie A élite I Lyons sprintano per la salvezza

(Di domenica 24 marzo 2024) La2023-2024 dimanda in soffitta il 16° eregular season con le vittorie interne delsul Petrarca nelper 12-10, al termine di un match tiratissimo, e deisul Valoper 43-26, coronando una rimonta partita dallo 0-26, maturato dopo 28?. Nelil Petrarca passa subito in vantaggio grazie alla meta al 2? di De Masi trasformata da Lyle, poi i padroni di casa risalgono lentamente la china e ribaltano lo score con 4 piazzati di Atkins tra il 23? ed il 50?. A fissare lo score sul definitivo 12-10 è il piazzato di Lyle al 56?. A Piacenza partita dai due volti: inizio devastante del ...

