La Femi Cz Rugby Rovigo perde la testa della classifica

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 - Sconfitta pesante per laCzche23-17 a Reggio Emilia contro il ValoEmilia. Una sconfitta che costa il primo posto ai campioni d’Italia sorpassati dai mantovani del Viadana che hanno battuto 36-12 il fanalino di coda e già retrocesso Rangers Vicenza. Una vittoria con bonus per la squadra di Gilberto Pavan, ora in vetta solitaria avanti di una lunghezza sulla-Czquando alla finestagione regolare mancano solo gli ultimi 80 minuti. A Reggio Emilia contro Valoquarti ini Bersaglieri partono bene, gestendo bene territorio e possesso e trovando le due mete dei gauchos Bazan Velez e Dogliani che fissano il parziale ...

Rugby, vittorie di Mogliano Veneto e ValoRugby negli anticipi del penultimo turno della Serie A élite - Vanno in archivio gli anticipi della 17ma giornata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby: il Mogliano Veneto batte con bonus le Fiamme Oro per 29-14 e le scavalca in classifica, entrando in ...oasport

Rugby, vittorie di Mogliano Veneto e ValoRugby negli anicipi del penultimo turno - Vanno in archivio gli anticipi della 17ma giornata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby: il Mogliano Veneto batte con bonus le Fiamme Oro per 29-14 e le scavalca in classifica, entrando in ...oasport

Femi Cz, una sconfitta indolore - Sconfitta indolore per la Femi Cz Rovigo che conquista il punto necessario per regalarsi i playoff scudetto al “Battaglini”. In una partita dalla doppia uscita per infortunio dei tallonatori e dal ...polesine24