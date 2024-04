Roma - grave incidente in Via Boccea | strada chiusa e bus deviati Morto un 21enne

Intervento del della Polizia Locale in via di Boccea per un grave Incidente dall’esito mortale. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Prati, sono intervenute questa mattina intorno alle 04.30 in via di Boccea, prossimità’ via di Torrevecchia, per un grave Incidente che ha ...

grave incidente questa mattina in Via di Boccea a Roma. La strada, per consentire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, è stata chiusa al traffico. Tutti gli aggiornamenti. incidente a Roma stamattina, chiusa Via di Boccea – Foto di repertorio della Polizia Locale ...

incidente sulla Pontina stamattina all’altezza di Castel Romano. Uno scontro sta rallentando la circolazione in direzione sud. Tutti gli aggiornamenti. traffico Pontina – Foto di repertorio ANSA (ilcorrieredellacitta.com)Scontro sulla statale SS148 stamattina poco dopo le ore 7.00 all’altezza di ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’incidente avvenuto ieri mattina sull’autostrada A1, tra i caselli di Ceprano e Frosinone, che ha coinvolto un gruppo di pellegrini ceppalonesi diretti a Roma ...

Moto investe pedone a Saronno, due feriti in un grave Incidente a Saronno e traffico rallentato. Due ambulanze e l’auto infermieristica sono intervenute questo pomeriggio a Saronno per un Incidente stradale con investimento persona. E’ successo poco dopo le 16,30 in via Roma, nelle vicinanze della ...

