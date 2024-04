Incidente mortale a Roma | perde la vita ragazzo di 21 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 aprile 2024) Intervento del della Polizia Locale in via di Boccea per un gravedall’esito. Pattuglie della Polizia Locale diCapitale, del I Gruppo Prati, sono intervenute questa mattina intorno alle 04.30 in via di Boccea, prossimità’ via di Torrevecchia, per un graveche ha coinvolto un motoveicolo Zontes zt 125 con a bordo due ragazzi italiani entrambi 21enni. Il conducente, per cause in fase di accertamento, avrebbe presumibilmente perso il controllo del mezzo. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto illeso. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.