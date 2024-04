RFK Jr risponde alle critiche di Trump

Il presidente americano Joe Biden alla cena dei corrispondenti prende in giro il suo rivale ed ex presidente Donald Trump e ironizza sull’età . Biden alla cena dei corrispondenti critica Trump Il presidente americano Joe Biden , durante la cena dei corrispondenti , ha respinto le critiche sulla sua ... Continua a leggere>>

Il ministro Crosetto vuole più carri armati per l'esercito, come non si vedeva dalla guerra fredda. I conflitti in corso stanno mostrando criticità e arretratezze delle forze armate italiane. Anche perché il futuro della Nato non è scontato, come ha fatto intendere Donald Trump, mentre l'Italia...

Continua a leggere>>