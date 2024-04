Biden alla cena dei corrispondenti prende in giro Trump e ironizza sull’età

“Biden si unisce a un'alleata improbabile per difendere l'Ucraina”. È questo il titolo dell'articolo che il New York Times dedica all'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano e Giorgia Meloni , della quale ha bisogno mentre al Congresso restano bloccati gli aiuti a Kiev. “Il ... Continua a leggere>>

No, la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre non è assicurata. Anzi, da qualche settimana si vedono segni di un cambiamento importante: negli stati chiave, quelli in bilico che vengono definiti "swing states", i numeri di Joe Biden crescono, e si comincia a delineare ... Continua a leggere>>

L'ex presidente Donald Trump ha battuto Joe Biden nella corsa ai finanziamenti, vendendo pochi ingressi (ma molto costosi) per una cena in una villa a Palm Beach. I prezzi del biglietto per la raccolta fondi ospitata nella villa del miliardario gestore di hedge fund John Paulson a Palm Beach, ... Continua a leggere>>

Gaza,si allarga protesta nei Campus Usa - 8.00 Gaza,si allarga protesta nei Campus Usa Si allarga la protesta nelle Università americane contro la guerra nella Stri- scia di Gaza,con gli studenti che chie- dono all'amministrazione biden di ...

Continua a leggere>>

Joe biden e l'ironia su Donald Trump: cos'ha detto il presidente Usa - biden come un vero comico. Il presidente degli Stati Uniti non ha perso occasione, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, per scherzare e far ridere i presenti all’evento all’hotel ...

Continua a leggere>>

Usa 2024, biden ironizza su Trump: "Io un adulto contro un bambino" - Un Joe biden ironico e divertito quello che la scorsa notte ha ospitato la cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca. Tra i vari argomenti esposti nel corso della serata non sono infatti ...

Continua a leggere>>