Proteste pro Palestina a Washington

La riformista Afifeh Abedi, candidata alle ultime elezioni, "velo non può essere imposto alle donne" "Il trattamento violento degli agenti di polizia americani nei confronti di studenti e professori consapevoli dei crimini di Israele, combinato con il pieno sostegno dell'Amministrazione Biden alla ...

Los Angeles, 25 aprile 2024 – Le proteste pro-Gaza dilagano negli Usa: la polizia californiana ha arrestato ieri sera 93 persone nel campus di Los Angeles della University of Southern California per violazione di proprietà privata durante le proteste contro la situazione a Gaza e la guerra di ...

(Adnkronos) – Non si placa la tensione alla Columbia University per le proteste contro la guerra a Gaza che sono state condannate come "antisemite" da Joe Bieden e dal sindaco di New York, il democratico Eric Adams. Ed a riprova del permanere delle preoccupazioni per la sicurezza per gli studenti ...

Joe Biden ha detto di condannare le "proteste antisemite" che sono scoppiate in diverse università degli Stati Uniti tra cui la Columbia University a New York. "Condanno anche coloro che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi", ha aggiunto il presidente americano parlando con i ...

