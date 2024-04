Proteste università Usa - analista iraniana | Indeboliranno Biden alle elezioni

Il nome di Eike Schmidt era in lizza da tempo per la candidatura a sindaco di Firenze, almeno da quando si è avuta la conferma che il suo mandato alla direzione degli Uffizi non potesse essere rinnovato. Dal 2023, sono iniziati i corteggiamenti dei big del centrodestra. Durante la trattativa, ...

Continua a leggere>>

Da Londra a Parigi, da Berlino a Riga passando per Tallinn: in Europa è una giornata di mobilitazione davanti a numerose ambasciate russe nell’ultimo giorno utile per votare alle Elezioni presidenziali. Il vincitore annunciato è Vladimir Putin, pronto a cominciare il suo quinto mandato come leader ...

Continua a leggere>>