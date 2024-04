Biden e sindaco New York condannano proteste antisemite alla Columbia University

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Non si placa la tensioneper lecontro la guerra a Gaza che sono state condannate come "" da Joe Bieden e daldi New, il democratico Eric Adams. Ed a riprova del permanere delle preoccupazioni per la sicurezza per gli studenti ebrei, in particolare in questi giorni in cui si celebra la Pasqua ebraica, da oggi i vertici del campus newese hanno deciso di svolgere la didattica online. "Se ogni americano ha il diritto di protestare pacificamente, gli appelliviolenza ed intimidazione verso gli studenti ebrei e la comunità ebrea sono apertamente antisemiti, irresponsabili e pericolosi", ha scritto la Casa Bianca in una ...