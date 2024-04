Biden - ' condanno le proteste antisemite alla Columbia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Joeha detto di condannare le "" che sono scoppiate in diverse università degli Stati Uniti tra cui laUniversity a New York. "anche coloro che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi", ha aggiunto il presidente americano parlando con i giornalisti al seguito.