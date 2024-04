Proteste per Gaza - 23 arresti all' università dell' Indiana

Giovedì tensione altissima alla Emory University, in Georgia, dove la polizia è intervenuta in maniera massiccia con armi in pugno. Gli agenti hanno usato spray al peperoncino e sparato pallini al pepe sui manifestanti nel campus, come confermato dalle autorità. Usato anche il taser in alcuni ...

La University of Southern California ha deciso di cancellare la cerimonia di laurea di quest’anno prevista per il prossimo 10 maggio. La decisione s’inserisce nel quadro delle nuove misure di sicurezza perse per la gestione del campus, con le Proteste pro-Gaza fattesi sempre più assertive e in ...

oltre 100 Manifestanti filo-palestinesi che protestavano contro il sostegno americano a Israele sono stati arrestati davanti all’abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato Usa. Lo riferiscono il New York Times e il New York Post. Circa 2mila Manifestanti hanno ...

Proseguono le manifestazioni di protesta in queste ore a Gerusalemme, dove già nelle scorse ore alcuni abitanti erano scesi in strada per dimostrare la propria contrarietà nei confronti delle scelte del primo ministro Benjamin Netanyahu. I manifestanti chiedono, tra le tante cose, anche la ...

Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden, ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, che ha visto gli ex presidente Bill Clinton e Barack Obama al fianco dell’inquilino della Casa Bianca, della notte scorsa al Radio City Music di New York City. Ad ...

