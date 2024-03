Manifestanti pro-Gaza rovinano l’evento elettorale di Biden | Obama e Clinton a New York | cori | striscioni e proteste video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Come ormai è diventata una regola nella campagnadi Joe, ci sono stateperal mega evento, che ha visto gli ex presidente Bille Barackal fianco dell’inquilino della Casa Bianca, della notte scorsa al Radio City Music di NewCity. Ad animarle il movimento ‘Abandon’, abbandona, nato con l’obiettivo di punire nelle urne, per il momento delle primarie, il presidente Usa per la sua “riluttanza a chiedere un cessate il fuoco a”. Un centinaio di dimostranti hanno manifestato con bandiere,e slogan all’ingresso del teatro dove si è svolta la serata, condotta dall’attrice Mindy Kaling, che ha visto una ...