Decine di manifestanti assaltano la casa di Netanyahu | il video delle proteste

(Di martedì 2 aprile 2024) Proseguono le manifestazioni di protesta in queste ore a Gerusalemme, dove già nelle scorse ore alcuni abitanti erano scesi in strada per dimostrare la propria contrarietà nei confrontiscelte del primo ministro Benjamin. Ichiedono, tra le tante cose, anche la cancellazione della pausa pasquale, durante la quale i deputati dovrebbero partire la prossima settimana. Gli attivisti sostengono che è inaccettabile che i parlamentari vadano in vacanza mentre il Paese è in guerra e 134 ostaggi rimangono prigionieri di Hamas a Gaza. Per questo motivo, migliaia disono riusciti a superare i cordoni di sicurezza posti dalla polizia israeliana e hanno raggiunto l’ingresso delladel primo ministro israeliano Benjaminad Aza Road, a ...