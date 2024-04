Proteste pro-Gaza in Usa - spray e palline al pepe su manifestanti | Stop a brutalità della polizia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Giovedì tensione altissima alla Emory University, in Georgia, dove laè intervenuta in maniera massiccia con armi in pugno. Gli agenti hanno usatoalroncino e sparato pallini alsuinel campus, come confermato dalle autorità. Usato anche il taser in alcuni casi. Decine i fermi per resistenza alla, comprese due professoresse.