Prenota e paga la casa per le vacanze - ma non esiste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) I carabinieri della stazione di Porto Azzurro (Isola d’ Elba), sono riusciti a risalire all’identità di un presunto truffatore, un 51enne originario di Milano, denunciato alla procura di Livorno per truffa. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe pubblicato su Internet un annuncio, rivelatosi poi fittizio, nel quale proponeva l’affitto di un appartamento con affaccio su una delle calette più belle dell’Isola d’Elba, ma di fatto tutto innte. Una turista trentina, in totale buona fede e persuasa dall’idea di concludere un ottimo affare, ha versato 400 euro mediante bonifico bancario richiestole come caparra per fermare l’appartamento che avrebbe dovuto usare per un intero mese. Una volta giunta sull’isola la donna ha tentato invano di contattare l’inserzionista per accordarsi sulla consegna delle chiavi, ma da quel momento il fantomatico proprietario della ...