Contributo di accesso a Venezia - 80mila già prenotati in città per il 25 Aprile Un visitatore su dieci è pagante

(Di giovedì 25 aprile 2024)- Oltrevisitatori si sono registrati per arrivare oggi a. Solo uno sucirca ha pagato il ticket, tutti gli altri sono per qualche ragione esenti (perché veneti,...

Già centomila ticket per entrare a venezia - In ventitremila hanno pagato i cinque euro per poter entrare in città. Ottantamila le esenzioni, tra cittadini veneti, studenti e ospiti di alberghi ...nuovavenezia.gelocal

Alla Biennale di venezia salta esibizione dell’artista isaraeliana Ruth Patir - Biennale di venezia: l'artista israeliana Ruth Patir ha deciso di chiudere temporaneamente l'accesso al padiglione di Israele nel momento in cui era prevista la sua esibizione.corrierenazionale

Biennale venezia, chiuso il padiglione di Israele: “Fino alla liberazione degli ostaggi” - Attraverso i vetri delle finestre del padiglione, ai Giardini della Biennale, è possibile comunque intravvedere all'interno il lavoro video Keening di Ruth Patir, ma l'intera esibizione, (M) otherland ...repubblica