Venezia - al via il ticket di ingresso | 80 mila prenotazion - ma paga uno su dieci

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 25 aprile 2024) A partire da oggi, 25 aprile 2024, è necessariore undidel valore di 5 euro per visitare la città di. Si tratta di una scelta volta a cercare di monitorare quello che può essere definito “turismo mordi e fuggi“, che spesso coinvolge il capoluogo veneto. Sulla base dei dati riportati da Tgcom24, sono 80le persone che hanno registrato la loro presenza, ma solo 7, uno su, ha effettivamenteto. Le altre persone sono infatti esenti dalmento della tassa. Anche loro, infatti, come da regolamento, sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma dedicata, ma non devono saldare alcun importo. Tra questi, 30.300 sono gli ospiti delle strutture ricettive, 9.450 sono i veneti, potenziali vacanzieri ...