Venezia - primo giorno sperimentazione ticket d' ingresso | 80mila prenotat - paga 1 su 10

(Di giovedì 25 aprile 2024) È ildideld': sono oltrele persone che hanno registrato la loro presenza in città oggi, 25 aprile. Solo 7mila (cioè uno su dieci), secondo i dati aggiornati a ieri pomeriggio, hannoto il voucher di 5 euro per accedere al centro storico. Tutti gli altri accessi sono di persone esenti dalla tassa - come cittadini veneti, lavoratori, studenti e altre categorie - tenute a registrarsi sulla piattaforma online ma non are. Tra queste, 30.300 sono gli ospiti delle strutture ricettive, 9.450 sono i veneti potenziali vacanzieri di giornata.