Per le aziende di Chiara Ferragni i soldi e i conti non tornano più | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il buco, oramai, non è soltanto virtuale (nel senso che, secondo un'indagine di qualche settimana fa del sito Bonusfinder Italia, perde quasi 6mila followers al giorno): è che i, dopo il famoso pandoro indigesto, nonpiù. L'impero, sui social, su internet, quei prodotti col marchio ben stampato sopra, l'occhio dalle ciglia ritte all'insù, faceva impazzire ragazzine e donne adulte, figuriamoci le bambine, adesso è in declino. In caduta. E c'entrano niente i pettegolezzi, c'entra niente la rottura con Fedez; c'entra, semmai, il commercialista perché qui, la crisi, è di quelle che preoccuperebbero qualsiasi azienda. Lo riporta per primo il quotidiano romano Il Messaggero, rimbalza sul web per un giorno e mezzo (come qualsiasi notizia riguardi la regina di Instagram), ...