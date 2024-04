Chiara Ferragni - l’azienda smentisce | Nessuna crisi Il danno economico e d’immagine

Fenice, la società che gestisce l’abbigliamento a marchio Chiara Ferragni ha smentito di essere alla ricerca di nuovi azionisti. Diniego che pare pesante nella disamina pubblicata da Repubblica poiché sostanzialmente conferma che la vendita del 27% delle azioni annunciata a giugno è saltata e che ...

Dopo il Pandoro Gate, nulla è più come prima per Chiara Ferragni. A lungo è stata l’imprenditrice più famosa in Italia, ottenendo successi e riscontri anche e soprattutto all’estero. Ma l’affaire beneficenza ha avuto un impatto negativo sulla Ferragni e sulle sue società, tanto che, alla fine, si ...

Per quanto sia in parte sfumato, l’interesse per Chiara Ferragni, in relazione alle condizioni del suo impero e, ovviamente, del suo patrimonio, è ancora vivo. In molti si chiedono se la celebre imprenditrice riuscirà o meno a recuperare il trono perduto dopo la vicenda Balocco (e non solo). Ad ...

Bruttissime notizie in arrivo per Chiara Ferragni e i suoi collaboratori, i quali avevano sperato fino all’ultimo che lo scandalo del cosiddetto ‘pandoro gate’ non producesse un danno economico uguale o superiore a quello di immagine già subito dalla influencer milanese. E, invece, ci pensa Il ...

La speranza di ridurre i danni economici derivati dalle controversie degli ultimi mesi sembrava essere l'ultimo baluardo per Chiara Ferragni e i suoi stretti collaboratori. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la realtà è impietosa: il danno economico causato dal pandoro-gate e ...

