Fedez e Chiara Ferragni - quando annunceranno il divorzio secondo Corona

Il vero colpo di scena dopo la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni , a quanto pare sarebbe la ritrovata pace tra il rapper e Fabrizio Corona . Messi da parte gli attriti del passato, l' ex re dei paparazzi si è dilettato in una analisi dettagliata dell' intervista a Belve di Fedez . Fedez ... Continua a leggere>>

Fedez e Chiara Ferragni sempre più lontani. Dopo che il rapper è andato via di casa la coppia non si rivolge più la parola e starebbe preparando le carte del divorzio. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati continuano a non proferire parola sulla vicenda – eccezion fatta per ...

Continua a leggere>>