Chiara Ferragni e la sua società negano la crisi | Impatto parziale - nonostante quello che è successo a dicembre siamo solidi Nessun nuovo socio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La notizia aveva scosso il mondo economico. A fronte di un ammanco di sei milioni di euro per i danni derivati dal “pandoro gate”, come ha riportato Il Messaggero, ladiper sbloccare la situazione avrebbe pensato ad allargare a nuovi soci. Ma le cose non starebbero così. Immediata la replica dellaFenice S.r.l, l’azienda partecipata dae multata nel caso Balocco, che si difende dalle accuse e interviene a precisare “alcune informazioni errate e fuorvianti pubblicate da varie testate giornalistiche in data 26 aprile 2024, specificando che tali ricostruzioni sono destituite di ogni fondamento“. La Fenice precisa “di non aver riscontrato fino a metà2023 alcuna contrazione del proprio fatturato, con la conseguenza ...