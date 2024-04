Paura nel Veronese - incendio divampa in un hotel | evacuate 600 persone

Parabiago (Milano), 26 aprile 2024 – incendio in un condominio di via Ugo Foscolo 20 a Parabiago. Le fiamme sono divampate poco prima delle 4, nella notte tra giovedì e venerdì, al piano terra del fabbricato di corte. Ma le cause sono ancora tutte da chiarire. Immediato l’intervento dei vigili ...

Continua a leggere>>

Vasto Incendio nelle campagne di Sarroch, nel cagliaritano, nella giornata di mercoledì 17 aprile. Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, sono divampate in mattinata e a causa delle forti raffiche di vento di maestrale si sono propagate velocemente. Il fuoco si è avvicinato alle case ...

Continua a leggere>>

Como, 23 marzo 2024 – E’ di origine dolosa il rogo scoppiato questa notte nel box di una palazzina di via Venturino a Rebbio, periferia di Como. La Squadra Mobile di Como, al termine degli accertamenti svolti nelle ore scorse, ha arrestato un residente, un uomo di 41 anni di origine marocchina, ...

Continua a leggere>>

Trony di Affi (provincia di Verona) colpita da un Incendio: evacuate 70 persone presenti nell'hotel che ha le camere sopra al negozio

Continua a leggere>>

Momenti di paura nella tarda serata. ieri sabato, per un Incendio a Luino, le fiamme hanno distrutto il tetto di un’abitazione, una casa indipendente, in via Foscolo, resa inagibile. Sul posto scattato l’allarme lanciato dagli inquilini, sono arrivati i vigili del fuoco di Luino e di Varese. ...

Continua a leggere>>