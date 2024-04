Parabiago - incendio in un condominio | evacuate dieci person - quattro si erano rifugiate sul tetto

(Di venerdì 26 aprile 2024)(Milano), 26 aprile 2024 –in undi via Ugo Foscolo 20 a. Le fiamme sono divampate poco prima delle 4, nella notte tra giovedì e venerdì, al piano terra del fabbricato di corte. Ma le cause sono ancora tutte da chiarire. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano ed Inveruno. e dei soccorsi del 118. Non ci sono vittime o feriti, ma a causa dell'intenso fumo sprigionatosi sono state evacuatiresidenti (fra cui sette bambini) di cuitratti in salvo dopo che sirifugiati suldell'edificio. Tutte lee coinvolte sono state portate in ospedale per accertamenti, tra i nosocomi di Legnano, Rho e Busto Arsizio. Dopo la messa in sicurezza ...

