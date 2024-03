Incendio in una palazzina residenziale a Londra | 11 persone ricoverate in ospedale e 130 evacuate – Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Undicisono stateine circa 130 sono statea causa di un vastoscoppiato in un edificionel quartieredi South Kensington a. I servizi di emergenza hanno ricevuto le chiamate per l’allarme in un palazzo di cinque piani poco dopo la mezzanotte tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti con 15 mezzi per spegnere l’che si era sviluppato principalmente al piano terra dell’edificio. Ancora prima dell’arrivo dei soccorsi 15erano riuscite a lasciare il palazzo, mentre altre cinque si erano messe in salvo raggiungendo i piani più alti della. ...