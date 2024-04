Papa a giovani | alzatevi - via cellulare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 10.35 Ilincontrando ialla Salute,a Venezia,li ha invitati ad "Alzarsi da terra perché siamo fatti per il Cielo. Alzarsi dalle tristezze per levare lo sguardo in alto. Alzarsi per stare in piedi di fronte alla vita, non seduti sul divano". "Alzati e vai", ha ripetuto più volte ilai. "Per Dio non sei un profilo digitale,ma un figlio",ha detto Bergoglio esortandoli ad "andare insieme"."Non isolatevi cercate gli altri. "Vai controcorrente, prendi la vita tra le mani, lascia ile incontra le persone!"