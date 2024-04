Papa Francesco in udienza saluta Lino Banfi Nonno d' Italia Anmche Al Bano all’incontro | siamo diversamente giovani

Venezia - Il giorno destinato a restare nella storia di Venezia è arrivato: papa Francesco viene accolto oggi dai fedeli provenienti da ogni parte del Patriarcato per l?attesissima... Continua a leggere>>

Venezia - Papa Francesco domani, domenica 28 aprile, sarà a Venezia per una visita lampo che prevede la messa in Piazza San Marco dove sono attesi diecimila fedeli. Saranno quattro i... Continua a leggere>>

Nel corso di una udienza in Vaticano Bergoglio torna a fare appello all’alleanza tra le generazioni e chiede programmi di assistenza. Lo scambio di battute con il comico: “Nonno d’Italia”, “Abuelo del mundo” Continua a leggere>>

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull’intelligenza artificiale “in presenza”. E’ quanto riferito all’Ansa dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, ...

Continua a leggere>>