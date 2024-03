Il Papa a Venezia | incontrerà artisti | giovani e detenute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Incontri con le, con glidel Padiglione vaticano alla Biennale d'Arte e con isaranno al centro della prossima visita diFrancesco a, in calendario domenica 28 aprile. Quattro i discorsi del Pontefice, compresa l'omelia della messa in Piazza San Marco: tutto nell'arco della mattina, per una permanenza del Pontefice nel capoluogo lagunare di cinque ore in tutto. Secondo il programma della giornata, diffuso oggi dalla Sala stampa della Santa Sede, ildecollerà in elicottero dal Vaticano alle 6.30 per atterrare alle 8.00 direttamente nel Piazzale interno della Casa di Reclusione Donne, all'Isola della Giudecca, dove sarà accolto dal patriarca mons. Francesco Moraglia, dal provveditore Maria Milano Franco D'Aragona, dalla ...