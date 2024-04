Netanyahu rischia mandato d' arresto Corte Penale Internazionale - ipotesi anche per Gallant e Halevi | così i media israeliani

Tel Aviv, 28 aprile 2024 – Israele torna a bombardare Gaza, mentre la sorte di Rafah è appesa al filo della proposta fatta da Tel Aviv ad Hamas, che ancora non ha dato una risposta. Se non ci sarà l'intesa, l'esercito entrerà via terra nella città più a sud della Striscia. Sarà un’operazione su ...

9.40 Secondo i media israeliani,in settimana potrebbe arrivare un mandato di arresto per il premier, Netanyahu, per il ministro della Difesa, Gallant, e per il capo delle Idf, Halevi, da parte della Corte penale internazionale (Cpi). Il sito Walla afferma che il premier israeliano ha fatto ...

Secondo i media israeliani, gli Stati Uniti stanno prendendo parte a un disperato sforzo diplomatico per impedire alla Corte penale internazionale (Cpi) di emettere in settimana mandati di arresto per il premier Benyamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo dell'Idf Herzi ...

Israele si vendicherà dell'attacco iraniano di sabato scorso. Dalle parole di Netanyahu sembra che la vendetta dello Stato di Israele sia solo questione di tempo. Tel Aviv, secondo fonti vicine al governo, voleva colpire l'Iran già lunedì, ma alla fine ha deciso di rinviare l'attacco. Secondo le ...

