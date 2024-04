' Netanyahu teme mandato di arresto da Cpi - colloqui frenetici'

(Di domenica 28 aprile 2024) Secondo i media israeliani, gli Stati Uniti stanno prendendo parte a un disperato sforzo diplomatico per impedire alla Corte penale internazionale (Cpi) di emettere in settimana mandati diper il premier Benyamin, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo dell'Idf Herzi Halevi. Il sito di notizie Walla aggiunge cheha fatto telefonate continue durante il weekend cercando di convincere gli Usa a bloccare qualsiasi decisione della Cpi. Haaretz scrive che il governo israeliano sta lavorando con il presupposto che il procuratore della Cpi Karim Khan possa emettere questa settimana i mandati.

netanyahu, l'arrogante: "Non accetterò mai l'autorità della Corte penale internazionale" - Il Premier israeliano Benjamin netanyahu afferma che «mai» accetterà l'autorità della Corte penale internazionale che ha anzi accusato di cercare di minare e il diritto alla difesa del suo Paese.

