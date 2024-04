Gaza -Netanyahu teme mandato arresto Cpi

(Di domenica 28 aprile 2024) 9.40 Secondo i media israeliani,in settimana potrebbe arrivare undiper il premier,, per il ministro della Difesa, Gallant, e per il capo delle Idf, Halevi, da parte della Corte penale internazionale (Cpi). Il sito Walla afferma che il premier israeliano ha fatto telefonate continue per convincere gli Usa a bloccare qualsiasi decisione del tribunale dell'Aja per i crimini internazionali. E gli Stati Uniti starebbero dispiegando un un disperato sforzo diplomatico in questo senso, affermano i media.

Ordini di arresto per tre minori in Germania, sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica. Lo ha reso noto la procura di Duesseldorf che ha emesso i tre mandati nei confronti dei tre ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, che sarebbero simpatizzanti dell'Isis.

