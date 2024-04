Travaglio a La7 | “Netanyahu? Putin ha un mandato di cattura internazionale mentre nessuno applica sanzioni a questo criminale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Spegnere Al Jazeera in Israele significa oscurare una preziosa testimonianza dei crimini di guerra che sta commettendo il governo dida 5 mesi e aggravare le violazioni della libertà di stampa. Non dimentichiamo che degli oltre 32mila palestinesi uccisi 138 sono giornalisti e operatori, quindi meno occhi ci sono per raccontare e meglio è per“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta la nuova legge approvata dal Parlamento israeliano, che permette al governo di chiudere un’emittente straniera che costituisca “un danno alla sicurezza dello Stato”. Nel mirino dic’è l’emittente qatariota Al Jazeera, definita dal premier israeliano “canale del terrore” e quindi destinata alla chiusura.sottolinea: ...