NASCAR Cup Series - Reddick ringrazia i rivali e vince a Talladega

(Di lunedì 22 aprile 2024) TylernellaCupdopo un finale semplicemente incredibile. Il portacolori di 23XI Racing si impone per la prima volta nel leggendario catino americano, abile ad approfittare di un contatto tra Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford #34). Dopo gli acuti di Austin Cindric (Penske Ford #2) Joey Logano (Penske Ford #22) nella prima e nella seconda frazione, la prima delle due manifestazioni che annualmente la Cupdisputa in Alabama è entrata nel vivo nel corso degli ultimi 30 giri. Senza caution tutto è rimasto sospeso fino a tre giri dalla fine quando sono iniziate le ostilità per la vittoria.ha provato in ogni modo ad attaccare McDowell, autore della pole e Keselowski, ...