(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nuovo short-track in vista per laCupdopo l’imprevedibile round di Talladega di settimana scorsa. La battaglia è assicurata nell’appuntamento che ci apprestiamo a commentare, sfida all’interno di un catino che non ha eguali nel calendario della principale categoria americana riservata alle stock car. L’impianto, situato nello Stato del Delaware ed inaugurato nel 1969, ospita una singola prova dellaCup, una caratteristica differente rispetto al passato quando la ‘’ aveva due corse di cui una valida per iPlayoffs. Martin Truex Jr. (2007, 2019, 2023), Kyle Busch (2008, 2010), Chase Elliott (2022), Alex Bowman (2021) e Denny Hamlin (2020) vantano almeno una vittoria tra coloro che sono ancora presenti nello schieramento, ...

Chase Elliott torna a vincere nella NASCAR Cup Series . L’ex campione della serie, beniamino del pubblico, ritrova il successo al Texas Motor Speedway, il #9 di Hendrick Motorsports e Chevrolet non vinceva dalla sfida di Talladega dell’ottobre 2022. 19ma gioia in carriera per l’americano che non si ... (oasport)

nascar, la Monster Mile attende la Cup series - Nuovo short-track in vista per la nascar Cup series dopo l’imprevedibile round di Talladega di settimana scorsa. La battaglia è assicurata ...oasport

Josef Newgarden's season-opening IndyCar win has been disqualified, Pato O'Ward named winner - Josef Newgarden’s win in IndyCar’s race in St. Petersburg last month has been disqualified because Team Penske manipulated its push-to-pass system.nbcnewyork

nascar Canada series: Nepveu returns to series - It is with great pleasure that Thomas Nepveu announces his return to nascar Canada with the Jacombs Racing for the upcoming season. The 19-year-old ...insidetracknews