Moto3 - in Spagna vince Veijer davanti a Munoz e Ortola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11:43 Immagine toccante! Alonso rientra ai box e chiede scusa al suo team. Un brutto errore per lui all’ultima curva del primo giro… 11:41 Sul fronte Italia da segnalare l’ottava posizione di ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 12 giro/19 Spingono Yamanaka e Ortolà. Il gruppo di testa sta davvero spingendo forte. Munoz gira addirittura in 45 e 1, esattamente il passo di Alonso che adesso è diciottesimo braccato da ... Continua a leggere>>

Sul circuito di Jerez, in Spagna, va in scena la quarta tappa del motomondiale, che vede impegnate, oltre alla classe regina, anche Moto2 e Moto3. La Moto3 apre la programmazione della giornata di domenica, scendendo in pista alle ore 11:00 per disputare la gara del fine settimana, che vede David ...

Continua a leggere>>