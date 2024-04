LIVE Moto3 - GP Spagna 2024 in DIRETTA | comincia la gara! Cade Alonso al primo giro Veijer in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 12/19 Spingono Yamanaka e Ortolà. Il gruppo dista davvero spingendo forte. Munoz gira addirittura in 45 e 1, esattamente il passo diche adesso è diciottesimo braccato da Bertelle. 11/19 Rivediamo intanto la clamorosa scivolata diin curva 13 alHigh drama already! Davidgoes down at T13! But he rejoins #SpanishGP pic.twitter.com/dPUDfYVOai — MotoGP (@MotoGP) April 28,11/19 Si stringe il cerchio del gruppo di, adesso composto da quattro piloti. In ...