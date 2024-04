Moto2 e Moto3 - gare GP Spagna oggi in tv | orar - programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Sul circuito di Jerez, in, va in scena la quarta tappa del motomondiale, che vede impegnate, oltre alla classe regina, anche. Laapre lazione della giornata di domenica, scendendo in pista alle ore 11:00 per disputare la gara del fine settimana, che vede David Alonso scattare dalla pole position conquistata nelle qualifiche di ieri. Poco più tardi, alle 12:15, sarà il momento della, con Fermin Aldeguer pronto a partire dalla prima casella della griglia di schieramento. Entrambe le categorie non corrono la gara sprint, dunque questa sarà la prima – e unica – prova del fine settimana. Le duesaranno disponibili ina tutti gli abbonamenti Sky sui canali di Sky Sport MotoGP e in streaming sulle ...