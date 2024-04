LIVE Moto3 - GP Spagna 2024 in DIRETTA | Veijer trionfa a Jere - Alonso fuori dalla top 10

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11:43 Immagine toccante!rientra ai box e chiede scusa al suo team. Un brutto errore per lui all’ultima curva del primo giro… 11:41 Sul fronte Italia da segnalare l’ottava posizione di Nicola Carraro e la nona di Stefano Nepa. Tredicesimo invece Filippo Farioli, quattordicesimo Matteo Bertelle, diciottesimo Riccardo Rossi, ventesimo Luca Lunetta 11:39si è fatto trovare pronto nel momento più opportuno proprio nel settore più problematico. Niente da fare per Munoz che si deve accontentare della seconda posizione. In ottica classifica piloti da segnalre l’ottava piazza di Holgado, leader del Mondiale. Il diretto inseguitoreha chiuso undicesimo ...

Festa scudetto Inter 2024 streaming e diretta tv: dove vederla live Oggi, domenica 28 aprile 2024 , alle ore 12,30 l’ Inter , campione d’Italia, scende in campo allo stadio San Siro contro il Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2023- 2024 . Un cambio di orario (e giorno, ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 12 giro/19 Spingono Yamanaka e Ortolà. Il gruppo di testa sta davvero spingendo forte. Munoz gira addirittura in 45 e 1, esattamente il passo di Alonso che adesso è diciottesimo braccato da ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 Seconda posizione per il belga Colpaert, terzo posto per Savaete. 11.43 OROOO!! Dominio di Niels Torre. 11.43 Aumenta ancora Torre, che rimane il più veloce. 11.42 Dominio di Torre! Il vantaggio dell’azzurro è ora superiore ai 40 metri. 11.42 ... Continua a leggere>>

MotoGP, live Gara Jerez: cronaca diretta giro dopo giro, Marquez in pole - La Sprint Race di Jerez è stata indubbiamente ricca di colpi di scena. L'ha spuntata Jorge Martìn, unico tra i big a non cadere al contrario di Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Maverick ...

Continua a leggere>>

diretta live di Inter-Torino Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Serie A 2023/2024, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Continua a leggere>>

Padova – Triestina: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Padova-Triestina di Domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido la 38° giornata del Gruppo A di Serie C ...

Continua a leggere>>