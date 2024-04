La Promessa - anticipazioni 30 aprile | Pia svela il suo segreto a Jana Gregorio ha paura

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 26 aprile 2024) La30: Pia ha fatto una terribile scoperta e finalmente ne parla con. C’entra! La30: Piail terribile “ritrovamento” che ha fatto.poi… Finora Pia ha mantenuto il più assoluto riserbo sulla bottiglietta di cicuta che ha trovato nella sua stanza…Non si è nemmeno confidata con, anche se quest’ultima si è accorta che qualcosa nella governante non andava… Pia trova la bottiglietta di cicuta, screenshot da @la(Foto da Facebook)Ora però la Adarre decide di parlarne con la ragazza. Come non concludere che, suo marito, abbia voluto ...