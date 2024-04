La promessa - anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio | Martina smascherata

(Di domenica 28 aprile 2024) Laprosegue con le nuove puntate dal 29al 32024 in onda su Canale 5 dalle ore 16.40: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha portato sulla rete ammiraglia di Mediaset la storia di Jana, intenta a scoprire la verità sulla tragedia della sua famiglia. Continuano gli appuntamenti de La, la soap spagnola che ha fatto il suo debutto nel daytime di Canale 5 lunedì 29. Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, il period drama ha assistito a una nuova ricollocazione nel palinsesto televisivo, cambiando l’orario di messa in onda. Si era inoltre pensato di sospendere la serie a partire da lunedì 25 settembre, ma alla fine Mediaset è ritornata sui suoi passi. Cosa accadrà nei nuovi episodi de “La” dal 29al 3 ...

La Promessa , anticipazioni 29 aprile : la vicenda di Jana sarà complicata ancora di più da un biglietto anonimo. In questa puntata ci saranno anche Pia, Candela e Simona, che avranno un momento di tensione, e Catalina darà a Manuel una brutta notizia su Lorenzo . La Promessa , anticipazioni 29 ... Continua a leggere>>

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 26 aprile 2024 . Continua a leggere>>

La Promessa anticipazioni 26 aprile : la rabbia di Jana Sei pronto per un nuovo episodio carico di emozioni e colpi di scena? La soap opera de La Promessa ci tiene incollati allo schermo con trame avvincenti e personaggi indimenticabili. Ecco cosa ci riserva la puntata del 26 aprile 2024 su ... Continua a leggere>>

Nuovo appuntamento oggi venerdì 26 aprile 2024 , con la soap spagnola La Promessa . Nella puntata odierna Pia è spaventata da Gregorio perché ha trovato la cicuta nascosta nella camera che condivide con lui. Nonostante Jana noti la sua inquietudine, Pia non ne vuole parlare. Martina si confida con ... Continua a leggere>>

Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate de "La Promessa ", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 29 aprile venerdì 3 maggio 2024 , a partire dalle 16.40. Questa settimana è prevista una puntata eccezionale per mercoledì 1° maggio , con un inizio fissato per le 14.10... Continua a leggere>>

Beautiful, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio: Sheila si introduce in casa di Steffy e Finn - Beautiful anticipazioni puntate in onda la settimana dal 28 aprile al 4 maggio Sheila irrompe in casa di Steffy e Finn ...

Ita-Lufthansa rinuncia a 22 slot a Linate per avere l’ok dell’Antitrust. Verso l’intesa con easyJet sui voli in Europa - La proposta delle due compagnie nell’ambito del pacchetto di sacrifici. La low cost entrerebbe sulla tratta Milano-Bruxelles e potrebbe aprire una base al city airport. Ecco tutti i dettagli ...

Coperture fantasma per il bonus tredicesime. Ora Palazzo Chigi teme per la promessa elettorale - Caccia alle risorse per il decreto. Allo studio una misura limitata alle famiglie con bassi redditi e almeno un figlio. Rischio rinvio al 2025 ...

