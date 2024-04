Meloni annuncia la candidatura alle europee | Sulla scheda scrivete semplicemente Giorgia - sono una del popolo L’ovazione dei suoi

Giorgia Meloni annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno. Lo fa sottolineando l'importanza di questo passo in vista delle sfide che attendono le politiche del nostro continente. Ma il presidente del Consiglio sottolinea che la campagna elettorale non ...

Dopo l'annuncio ufficiale di Giorgia Meloni della sua candidatura alle Europee 2024 del prossimo 8 e 9 giugno, arriva la reazione della segretaria del Pd, Elly Schlein: "Un'ora di discorso senza nemmeno nominare la sanità pubblica e le infinite liste d'attesa che si allungano per i suoi tagli. ...

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 " Io non toglierò un solo minuto dell'attività del governo per fare campagna elettorale sul mio nome. Siccome per fortuna non sono la segretaria del partito Democratico penso di poter confidare nel fatto che il mio partito farà del suo meglio", le parole di ...

Lo ha fatto ancora una volta a modo suo, usando tutta l’enfasi e tutta la retorica di cui è capace, davanti al pubblico di casa, pronto ad osannarla. Giorgia Meloni ha annunciato oggi ufficialmente la decisione di candidarsi alle elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno: “Ho deciso di scendere ...

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Sapete questa cosa qui che ho nelle orecchie? Be', sono sul palco ma in realtà è come fossi su un ottovolante. Se mi vedete sbandare ogni tanto non preoccupatevi: tranquilli, ce la faccio". La premier Giorgia Meloni ammette di essere ancora alle prese con gli otoliti ...

